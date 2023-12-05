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5 декабря, источник: Живем в Нижнем

Сроки возведения нижегородского онкоцентра пока не определены

Ранее комитет Госдумы отказал в выделении средств на этот объект.

Источник: Живем в Нижнем

Сроки возведения нижегородского онкологического центра все еще не определены. Об этом сообщили в региональном минздраве, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях.

Строительством центра под постом губернатора Глеба Никитина поинтересовалась Татьяна Г. Она напомнила, что по этому объекту велись неоднократные дискуссии, также председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко при своем визите в областной центр подтверждала, что все одобрено.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что вопрос строительства центра находится на контроле профильных ведомств. Когда что-то станет известно, жителям об этом сообщат.

Ранее мы писали, что комитет Госдумы отказал в выделении 12 млрд рублей на нижегородский онкоцентр. Там пояснили, что субъект сможет реализовать этот проект самостоятельно.

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