5 декабря, источник: АиФ Кубань
От чего умер экс-участник кубанской команды КВН Грант Манасян?
На момент смерти юмористу было всего 32 года.
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Бывший член команды КВН Армавира «Русская дорога», которая стала чемпионом Высшей лиги КВН в 2020 году, известный как хулиган Тимофей, скончался 24 ноября. Однако известно об этом стало только сейчас.
В соцсетях друзья Гранта написали о постигшей их утрате.
«Нет слов, которые могли бы выразить всю боль от этой утраты… Покойся с миром, родной», — написано в социальных сетях.
Родился и вырос Грант Манасян в Армавире, там же окончил педагогический университет. На момент смерти юмористу было всего 32 года. О причинах его смерти товарищи умалчивают.
Соболезнования родным и близким выразил Международный союз КВН. Отреагировали на печальную новость и многочисленные любители КВН. Люди отмечают, что играл он спокойно, не выпячиваясь, а его образ деревенского простачка Тимофея остался в их сердцах.
«Пока мы тебя помним, ты не умер», — пишут пользователи соцсетей.