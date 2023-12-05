Узгидромет распространил экстренное сообщение о резком похолодании

По данным Узгидромета, в период 9—14 декабря на территорию Узбекистана ожидается поэтапное вторжение холодных воздушных масс из северных районов.
9 декабря по центральным и восточным районам, 10 декабря по северу и пустынной зоне, 11 декабря по большей части территории республики временами пройдут осадки (в виде дождя и снега), в предгорных и горных районах местами сильные.
Температура воздуха будет постепенно снижаться и к 12—14 декабря понизится ночью до −10…-13, днем — до −5…-8 градусов, по северу ночью — до −17…-20, днем — до −9…-12 градусов.