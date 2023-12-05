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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

Узгидромет распространил экстренное сообщение о резком похолодании

В субботу на территорию республики ожидается вторжение холодных масс, и со следующей недели дневная температура понизится до −8 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в период 9—14 декабря на территорию Узбекистана ожидается поэтапное вторжение холодных воздушных масс из северных районов.

9 декабря по центральным и восточным районам, 10 декабря по северу и пустынной зоне, 11 декабря по большей части территории республики временами пройдут осадки (в виде дождя и снега), в предгорных и горных районах местами сильные.

Температура воздуха будет постепенно снижаться и к 12—14 декабря понизится ночью до −10…-13, днем — до −5…-8 градусов, по северу ночью — до −17…-20, днем — до −9…-12 градусов.

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