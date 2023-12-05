5 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Стало известно, будут ли переносить матч «Факела» с «Динамо» в Воронеже в рамках 18-го тура РПЛ
Решение по каждой игре будут принимать индивидуально.
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Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение не переносить матчи 18-го тура чемпионата России на 2024 год. Решение по каждой игре, включая встречу «Факела» с «Динамо» в Воронеже, будет приниматься отдельно. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лиги в понедельник, 4 декабря.
Согласно регламенту, у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже −15 градусов по Цельсию. Замер температуры производится за час до стартового свистка в центре поля.
— Перенос тура возможен, если общее собрание РПЛ проголосует за это большинством голосов. После этого решение должен утвердить исполком Российского футбольного союза (РФС). С утра 4 декабря лига созвонилась со всеми клубами. Было принято решение не переносить тур и руководствоваться текущим регламентом. Перед каждым матчем 18-го тура в случае необходимости будут проведены замеры температуры, — сообщает РИА Новости.
Селекционер «Факела» Александр Самедов высказал RT свое мнение о проведении 18-го тура РПЛ.
— Могу только сказать, что приложим все усилия для того, чтобы подвести поле и стадион к матчу с «Динамо» в нормальном виде. Команда готовится в обычном штатном режиме. Все хорошо. Не в курсе, советовалась ли лига по этому поводу с клубом. Но если приняли решение играть, значит, остается только играть. Ничего тут не поделаешь. Лично я не вижу в такой погоде ничего страшного. Когда сам был футболистом, проводили встречи при снеге каждый год — в начале ноября и в конце декабря. Есть аномальные состояния погоды, на которые мы не способны повлиять, — приводит слова Александра Самедова RT.
Непростые погодные условия стали проблемой для нескольких матчей 17-го тура РПЛ. В матче ЦСКА и «Ростова» работники стадиона прямо во время игры лопатами очищали поле от снега, а игра «Локомотива» и «Зенита» была отложена на полчаса из-за снегопада.
Кроме того, погода оказала влияние на качество поля Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, на котором 2 декабря прошел матч «Факела» и «Балтики». Игра завершилась со счетом 0:0. В послематчевом комментарии главный тренер «огнеопасных» Сергей Ташуев отметил, что на результат игры повлияли издержки зимнего футбола.
По прогнозу Воронежского гидрометцентра, рабочая неделя декабря принесет в столицу Черноземья морозную погоду. Термометры могут опуститься до отметки −11 градусов. Регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.