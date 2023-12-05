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5 декабря, источник: АиФ Красноярск

Для бывшего главы ПФР Красноярского края запросили 13 лет строгого режима

Напомним, экс-чиновник обвиняется в растрате на сумму более 100 млн рублей, а также во взятках на сумму более 18 млн рублей.

Источник: AP 2023

Для бывшего руководителя ПФР Красноярского края Дениса Майбороды запросили 13 лет строгого режима. Об этом сообщил глава краевой прокуратуры Роман Тютюник на совместной пресс-конференции силовых ведомств края.

Приговор для Дениса Майбороды огласят 15 декабря этого года в Советском районном суде Красноярска. Напомним, экс-руководитель краевого Пенсионного фонда обвиняется в растрате на сумму более 100 млн рублей, также его обвиняют в получении взяток на сумму более 18 млн рублей от представителей коммерческих организаций.

Майборода вину не признаёт. Прокуратура запросила для экс-чиновника13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере одного млн рублей, а также запрет занимать управленческие должности сроком на 14 лет.

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