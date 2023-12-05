5 декабря, источник: Комсомольская правда
Минобр Прикамья напомнил, при какой температуре дети могут не ходить в школу
На этой неделе в регионе ожидаются морозы до −38 градусов.
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В ближайшие дни в Пермском крае ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха на большей части региона упадет до −33…-38 градусов. Даже в Перми не исключено достижение отметки −35.
Сильные морозы могут стать поводом для отмены занятий в школах. В краевом Министерстве образования напомнили, при какой температуре воздуха дети могут не ходить в школу.
Ученикам младших классов, а именно с 1-го по 4-й, можно не посещать школу, если столбики термометров на улице показывают от −28 до −25 градусов. Учащиеся с 5-го по 9-й класс могут не посещать школу, если температура воздуха за окном составит −28…-30 градусов. Вся школа не будет учиться, если столбик термометра опустится до −30…-32 градусов.
Родители или законные представители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком образовательного учреждения в морозные дни. В Минобре также отметили: если мама и папа решили оставить ребенка дома, то необходимо предупредить об этом классного руководителя.