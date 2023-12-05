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5 декабря, источник: Om1.ru

В Омске изменили прогноз погоды: ждём морозы до −45

Жителям региона следует подготовиться.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС изменили прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, в пятницу, 8 декабря, температура воздуха местами упадёт до −45 градусов. В среднем по региону прогнозируется от −34 до −39 ночью и от −32 до −37 в дневные часы.

До этого в регионе также будет стоять морозная погода до −38 градусов, но в ночь на 7 декабря прогнозируется усиление холодов. Отступят морозы только к следующей неделе.

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