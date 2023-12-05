5 декабря, источник: Om1.ru
В Омске изменили прогноз погоды: ждём морозы до −45
Жителям региона следует подготовиться.
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В Обь-Иртышском УГМС изменили прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, в пятницу, 8 декабря, температура воздуха местами упадёт до −45 градусов. В среднем по региону прогнозируется от −34 до −39 ночью и от −32 до −37 в дневные часы.
До этого в регионе также будет стоять морозная погода до −38 градусов, но в ночь на 7 декабря прогнозируется усиление холодов. Отступят морозы только к следующей неделе.