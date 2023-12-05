5 декабря, источник: PrimaMedia.ru
На знаменитой барже на набережной во Владивостоке откроется бассейн под открытым небом
Открытие пройдет 23 декабря во время проведения общероссийской акции «Закалённая Россия — Сильная страна».
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На знаменитой барже на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, откроется бассейн под открытым небом. Там будут тренироваться любители зимнего плавания, который в 2021 году признан официальным видом спорта. Официальная церемония открытия пройдет 23 декабря во время проведения общероссийской акции «Закалённая Россия — Сильная страна», сообщает ИА PrimaMedia.
Баржа на набережной Спортивной гавани была построена в 1985 году. В разные годы там была дискотека и различные кафе. Сейчас там разместится спортивный объект, где любители зимнего плавания смогут тренироваться.
«Зимним плаванием занимается в нашем крае более 1500 человек, а на любительском уровне в разы больше. Зимнее плавание помогает людям сохранить здоровье при правильных тренировках под руководством профессионалов. Выделяются гормоны радости, адреналин, нормализуется работа иммунной и кровеносной систем. Мы обратились в правительство Приморского края, чтобы создать место для тренировок и нам был выделен грант в размере 12 млн рублей и мы в условиях государственного-частного партнерства, совместными усилиями создали этот бассейн. Открытие состоится 23 декабря во время проведения общероссийской акции “Закалённая Россия — Сильная страна”, в рамках которой будут проходить международные соревнования по зимнему плаванию “Гран При Владивосток — 2023”. В соревнованиях будут участвовать спортсмены России и КНР», — рассказал руководитель «Федерации зимнего плавания Приморского края» — «Косатка ДВ» Олег Докучаев.
Как и в любой другой бассейн вход в него будет осуществляться по абонементам, профессиональные спортсмены будут заниматься бесплатно.