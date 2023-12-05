Сказка для всех: что ждет туристов и горожан в новогодней Москве

Новогодняя Москва привлекательна для туристов тем, что город позволяет полностью окунуться в атмосферу праздника и выбрать развлечения по душе — экскурсии, походы в парки и музеи, посещение новогодних шоу и концертов, шопинг, гастрономические туры, активный зимний отдых. Всему этому сопутствует традиционная эстетика — почти 5000 световых конструкций и 1000 искусственных елей украсят город в этом году. Пешеходные зоны будут украшены арками и световыми тоннелями. А многие инсталляции и конструкции, очевидно, станут излюбленными объектами для фотосессий — например, 20-метровый елочный шар весом в 35 т, который установят на Поклонной горе.
Городские фестивали и ярмарки тоже весомый повод посетить новогоднюю Москву. Здесь с 2013 г. проходит традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» — один из крупнейших в Европе. Он по традиции сопровождается насыщенной культурной и гастрономической программой. В этом году праздничные мероприятия пройдут на десятках площадок фестиваля по всей Москве. Центром притяжения традиционно станут Манежная площадь и площадь Революции. Гостей ждут ярмарки и исторические реконструкции, ледовые шоу и катки, мастер-классы и творческие выступления.
Туристы, планируя новогоднюю поездку в Москву, обычно едут именно в столицу на 2−3 дня, а затем отправляются, например, в Подмосковье или по Золотому кольцу. Об этом в беседе с «Ведомости. Городом» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Речь идет об интегрированных туристических продуктах, которые можно формировать именно через столицу благодаря ее отличной логистике», — добавил Барзыкин. На странице 2024.russpass.ru собраны десятки готовых идей, как провести выходные и новогодние каникулы в Москве — от посещения катков до тематических маршрутов и даже скидок в рестораны и музеи. Несколькими кликами можно не только спланировать себе прогулку или поездку по знаковым местам столицы, но и забронировать номер в гостинице или столик в ресторане, которые будут располагаться недалеко от точек интереса. Туристам, которые собираются посетить столицу впервые на зимние каникулы, больше подойдут классические маршруты, например «Новогодняя Москва». Он включает посещение шести культовых мест города, включая Красную площадь, Большой театр, ГУМ, а также инсталляции и самые популярные места для фотосессий. Аудиогид, к которому можно подключиться в ходе маршрута, расскажет о новогодних традициях Москвы и интересных фактах, связанных с тем или иным историческим объектом. Еще один классический маршрут с аудиогидом — «Советский Новый год», который познакомит туристов с такими местами, как Музей советских игровых автоматов, Музей детства в Центральном детском магазине, Дом Союзов и др.
На сервисе RUSSPASS можно забронировать полноценный и уже готовый новогодний тур по Москве на несколько дней. К примеру, «Москва: люкс Новый год». Утром 31 декабря гости прибывают в выбранную гостиницу и к полудню отправляются на пешеходную прогулку по центру Москвы. А в 22.00 их ждет автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы». В течение последующих двух дней туристам удастся не только посетить самые знаковые места Москвы, включая небоскребы «Москва-сити» и стадион «Лужники», но и отправиться на прогулку на теплоходе по Москве-реке. Стоимость тура начинается от 23 250 ₽ с человека.
Тур на две ночи «Огни новогодней Москвы» можно приобрести за 10 900 ₽ Он не привязан к конкретным датам, и его можно запланировать на удобные дни. Он также включает в себя размещение в отеле и посещение столичных достопримечательностей, но рассчитан на более активный отдых. В стоимость тура включены билеты в Московский зоопарк, Музей космонавтики, заповедник «Коломенское», а за дополнительную плату можно посетить кремлевскую елку, Киноелку на «Мосфильме», представление рождественской сказки в храме Христа Спасителя и многое другое. С ценами и другими новогодними предложениями можно ознакомиться в приложении и на сайте RUSSPASS.
В прошлом году на зимние праздники в Москву приехало около 2 млн туристов, большинство из которых россияне. Такие данные предоставляли турфирмы и мобильные операторы по итогам января 2023 г.
В Российском союзе туриндустрии считают, что на предстоящие каникулы в столицу может приехать еще больше гостей.
«Москва наряду с Краснодарским краем в этом году находилась в лидерах по объему турпотока. В зимние праздники Москва останется в лидерах. В целом рост турпотока по России в этом году составит 7−8%, на Новый год отдыхать будут 30 млн человек. Более половины от этого числа возьмут на себя Москва, Краснодарский край и отчасти Санкт-Петербург. В Москве проведение Нового года всегда связано с культурно-познавательной и досуговой программой. В этом году вообще вся страна устремилась на ВДНХ, на выставку “Россия”, — рассказал “Ведомости. Городу” Барзыкин.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ представлены лучшие достижения регионов страны, в том числе научные, технологические и культурные. Каждый регион имеет свой стенд, где проводятся различные мероприятия: музыкальные выступления, конкурсы, 3D-шоу, дегустации национальных блюд и многое другое.
В пространстве Москвы на выставке каждый день показывают цифровое шоу, которое рассказывает гостям о прошлом, настоящем и будущем столицы. Отправная точка путешествия — 1147 год, дата зарождения Москвы как города. Перед зрителями постепенно разворачиваются самые важные этапы истории столицы — от строительства белокаменного Кремля до появления технопарков.
В будни москвичей и туристов приглашают присоединиться к творческим практикумам, послушать лекции и выступления артистов, в том числе участников проекта «Музыка в метро». По выходным здесь можно встретиться с деятелями культуры, а также посетить открытые спортивные тренировки. Программа мероприятий в пространстве Москвы меняется каждые две недели согласно тематическим направлениям. Уже прошли два трека — «Объединяя людей, создаем будущее» и «Комфортная городская среда». А с 5 декабря стартует новое тематическое направление «Инновационное развитие и предпринимательство».
Международную выставку-форум «Россия» уже украсили 360 000 новогодних огней на 90 елках. Это живые ели, которые растут в специальных кадках. Весной их высадят в землю. Елки на ВДНХ примечательны и своими украшениями. Например, одну из них привезли из Владимирской области. Ее украсили хрустальными подвесками и бусами из Гусь-Хрустального, а также керамическими изразцами в стиле дымковской игрушки.
Помимо самой выставки гостей ВДНХ ждет огромное количество активностей. Например, на площади Промышленности пройдет несколько гастрономических флешмобов от ведущих рестораторов Москвы. Для самых юных гостей с 25 декабря по 15 января будет проходить интерактивный спектакль «Мы вышли из дома за чудесами…», поставленный с помощью современных компьютерных технологий.
15 декабря у главного входа на ВДНХ откроется выставка ледяных фигур. Скульптуры отразят основные события современной истории России и главные достижения российских ученых, спортсменов и деятелей культуры. Гости смогут посетить мастер-классы по созданию фигур из льда.
Одной из главных точек интереса на ВДНХ станет каток. Это один из самых крупных катков в городе — размером с три футбольных поля. В этом году каток разместился у павильонов «Космос» и «Атом». Здесь будут проходить костюмированные флешмобы и вечеринки, конкурсы и спектакли на льду. Недалеко от катка расположены шесть кафе и точки с горячими напитками.
Городские катки — неизменный атрибут новогодней Москвы. Главный каток страны уже открылся на Красной площади. Здесь можно будет не только покататься на коньках, но и научиться играть в хоккей под руководством профессиональных тренеров. По воскресеньям на ГУМ-катке будут обучать базовым элементам фигурного катания: спиралям, пробежкам и вращениям. А с 10 декабря по 25 февраля олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет здесь 12 мастер-классов.
Фудкорт и зона отдыха впервые появятся на катке в «Лужниках». Прямо на льду будет построена сцена для выступлений артистов. Каток украсят многочисленными арт-объектами и оборудуют фотозоны.
Крупнейший в столице каток находится в парке Горького. Его площадь составляет 22 000 кв. м. Всего этой зимой в Москве будет открыто 45 катков в разных районах. Некоторые из них, например в парке «Дубки» или в усадьбе «Воронцово», будут бесплатными для посещения.
В этом году Москва станет особенно привлекательна для любителей лыжного спорта. В одном только парке «Сокольники» появится 17 трасс, две из которых — с возможностью искусственного оснежения. Самую протяженную трассу проложат в музее-заповеднике «Царицыно» — 12 км. Всего в Москве откроется 60 трасс с натуральным покрытием. Они начнут свою работу, когда высота снега поднимется до 10−15 см. Детские горки для катания на ледянках и тюбингах будут доступны в 16 городских парках. Со списком можно ознакомиться на сайте mos.ru.