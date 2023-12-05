5 декабря, источник: Комсомольская правда
Доступ к вокзалу в Волгограде перекрыли из-за эшелона с ранеными
Такое происходит регулярно во время прибытия спецпоезда.
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В Волгограде накануне перекрыли доступ к железнодорожному вокзалу на время прибытия и разгрузки эшелона с ранеными, которые прибыли в город-герой из зоны проведения специальной военной операции. Такое происходит регулярно во время прибытия спецпоезда, сообщает volgograd.kp.ru.
На Привокзальной площади ко времени прибытия эшелона скопилось множество карет скорой медицинской помощи. Вход на перрон закрыли для посторонних. На вокзале было много людей в форме, которые вышли закупиться необходимым во время остановки.
В Волгограде с поезда сняли только часть раненых — их доставили в местные госпитали. Остальные пассажиры спецпоезда продолжили путь на лечение в другие регионы.
Подобную картину в Волгограде наблюдали и ранее. Перед этим эшелон с ранеными переполошил горожан на вокзале в ноябре.