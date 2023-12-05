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5 декабря, источник: Коммерсантъ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил 2024-й годом транспорта и дорог

2024-й объявлен в Сочи «Годом транспорта и дорог».

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление сделал мэр Алексей Копайгородский на презентации проекта по развитию транспортной системы курорта с реализацией до 2040 года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В городе планируют за год провести более 230 мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности во всех внутригородских районах курорта. Стратегия включена в проект нового генплана города.

Власти Сочи собрали от жителей курорта вопросы по транспортной логистике, работе общественного транспорта и модернизации систем управления дорожным движением. Алексей Копайгородский подчеркнул, что транспорт в городе должен работать «в любой сезон и любую погоду». По его словам, в 2024 году власти сконцентрируются на комплексном развитии всей транспортной инфраструктуры. Кроме того, город планирует получить новые общественные автобусы с учетом сохранения экологии и особенностей районов курорта.

В 2024 году начнутся основные работы по строительству обхода Адлера, который позволит разгрузить движение в городе. Для определения эффективности будущей дороги создали транспортную модель Сочи. Проект предполагает строительство 178 км дороги, 58 км тротуаров и 25,3 км единой вело-дорожной сети. На обходе построят подземные переходы, дороги и объекты с приоритетом для транспорта общего пользования, внедрят «умные светофоры».

Татьяна Ручкина.

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