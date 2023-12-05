5 декабря, источник: Комсомольская правда
«Мы брошены на произвол судьбы»: село в Челябинской области осталось без единственного медика. Что сказал губернатор?
Жители села Булзи Челябинской области остались без единственного медика.
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Губернатор Челябинской области отправил исполняющего обязанности министра здравоохранения региона в Булзи. А все потому что небольшое село осталось без единственного медика, а местные власти лишь пожимают плечами.
— Мы остались брошены на произвол судьбы. У нас много пенсионеров, есть семьи с детьми. Нам приходится добираться в Касли, Тюбук, автобусы ходят нерегулярно, личные автомобили есть далеко не у всех. У нас есть школа, детский сад и медпункт, в котором некому работать. Пожалуйста, проявите о нас заботу, — обратилась к главе региона Екатерина Каримова из села Булзи Каслинского района.
Алексей Текслер отметил, что он и сам успел побывать в этом селе во время строительства котельной. Проблема удивила губернатора, но он пообещал ей помочь.
— Поручаю министерству здравоохранения вместе с муниципалитетом обеспечить выездной формат. Ну и в целом, коллеги, найдите медика, у нас есть масса программ, которые позволяют это делать. Я считаю, что это серьезная недоработка муниципалитета, потому что надо помогать создавать условия для того, чтобы медик приезжал и оставался на месте, — обратился к местным властям губернатор Алексей Текслер.
К прямой линии сразу подключили и исполняющего обязанности министра здравоохранения Елену Недочукову. К ней сразу обратился губернатор:
— У меня поручение к вам: съездите туда и решите с местной администрацией кадровый вопрос. До того момента, пока вы его не решили, выездные бригады на регулярной основе должны выезжать в Булзи.