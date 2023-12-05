Рынок электромобилей Калининградской области на ближайшие 10 лет оценили в 20 тысяч авто. Такую цифру озвучил вице-президент «АВТОТОР Холдинг» Дмитрий Чемакин во время круглого стола, посвящённого развитию электротранспорта в регионе. Мы оцениваем рынок Калининградской области в 20 тысяч электрических автомобилей на ближайшее десятилетие. Это наша оценка, она не лежит в основе нашей производственной программы, но на которую мы ориентируемся. По словам промышленника, для рынка в 20 тысяч электромобилей в области потребуется примерно 1,7 тысячи медленных и быстрых зарядных станций, как публичных, так и личных. Для общего пользования в ближайшее десятилетие области необходимо около 170 медленных и 55 быстрых зарядных станций для электромобилей. И 1,5 тысячи в корпоративном и личном использовании. Сегодня в области 306 электромобилей и 26 зарядных станций, 11 из которых частные. Авто покупают в основном те, кто может зарядиться возле дома. В этом году 6 зарядных станций будет запущено. На следующий год — 22. До 2030 года только в Калининграде должно быть 100 станций, по области ещё 50. В Калининградской области готовится новая концепция развития электротранспорта. До конца 2023-го «Автотор» должен выпустить 200 электрокаров, автопарки выразили интерес к новым машинам, которые позволят экономить на топливе. Что касается коммунальной техники и общественного транспорта, то здесь вопрос не решён. Власти считают, что без дополнительных мер поддержки со стороны федерального центра запустить электротранспорт не получится. Не секрет, что электробусы стоят в разы дороже, чем автобусы на газу или с дизельным топливом. Когда мы считали электробусы, контракт жизненного цикла выходил дороже обычного автобуса в 3 раза. Другой вопрос: электрозарядка. Построить не так дорого, а вот техническое присоединение может стоить достаточно больших денег — и 10, и 20 миллионов. Тем не менее в начале следующего года мы представим дорожную карту по развитию электротранспорта в Калининградской области. Рабочая группа уже собрана. Для обладателей электромобилей в жилых кварталах хотят разработать специальный ночной тариф. Это сделают для того, чтобы между жильцами не было конфликтов из-за отсутствия свободной электрической мощности.