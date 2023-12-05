5 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
Среда в Хабаровске окажется самым теплым днем недели
В Хабаровске в среду, 6 декабря, температура воздуха днем будет на уровне 0 градусов.
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Поэтому этот день будет самым теплым днем недели. Уже на следующий день температура воздуха начнет опускаться, однако критически отметок не достигнет.
По прогнозам синоптиков, в среду, 6 декабря, ожидается снег. Жителей города просят быть предельно внимательными при движении по дорогам, автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения.