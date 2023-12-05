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5 декабря, источник: Ura.ru

В Перми накануне аномальных морозов установили палатку обогрева

В Перми начал работу палатка обогрева. В город пришли сильные морозы, а здесь согреться могут все желающие круглосуточно, рассказали в благотворительной организации «Территория передышки».

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

«В Перми работает круглосуточная палатка обогрева Центра социальной адаптации и АНО “Территория добра”. Она размещается около Центрального рынка. Ближайшее здание: ул. Полевая, д. 2», — говорится в telegram-канале организации.

В «Территории передышки» напоминают, что, если вы увидели на улице человека без сознания, необходимо вызвать скорую помощь. «Если же он в сознании, постарайтесь выяснить, что может помочь ему в данный момент — может быть, нужно проводить до дома или вызвать такси, предложить горячий чай», — призывают волонтеры. Человека, попавшего в беду, можно направить в дневной центр «Территории передышки» на ул. Луначарского, 130.

По данным синоптиков, в Перми в ближайшие дни установится аномально холодная погода. Температура воздуха в городе может опуститься ниже −30 градусов.

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