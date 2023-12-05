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5 декабря, источник: АиФ Калининград

Власти рассказали о подготовке строительства двух новых участков окружной

Два этапа строительства Северного обхода включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Источник: Администрация Калининградской области

Строительство участка дороги от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы и развязка на проспекте Победы будет осуществляться за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Калининградской области.

«Общая протяженность двух участков составляет около 6 километров. Сейчас ведутся конкурентные закупки по выбору подрядчика, который будет строить эти дорожные объекты», — говорится в информации от министерства.

Это будет 6-полосная дорога и транспортная развязка по типу неполный клеверный лист. Кроме того, планируется построить двухуровневые развязки в районе съезда на «Автотор» и Тенистой аллеи. Сроки строительства — до 2027 года включительно. При условии опережающего финансирования, завершить объекты возможно раньше.

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