5 декабря, источник: АиФ Калининград
Власти рассказали о подготовке строительства двух новых участков окружной
Два этапа строительства Северного обхода включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги».
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Строительство участка дороги от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы и развязка на проспекте Победы будет осуществляться за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Калининградской области.
«Общая протяженность двух участков составляет около 6 километров. Сейчас ведутся конкурентные закупки по выбору подрядчика, который будет строить эти дорожные объекты», — говорится в информации от министерства.
Это будет 6-полосная дорога и транспортная развязка по типу неполный клеверный лист. Кроме того, планируется построить двухуровневые развязки в районе съезда на «Автотор» и Тенистой аллеи. Сроки строительства — до 2027 года включительно. При условии опережающего финансирования, завершить объекты возможно раньше.