Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает о резком похолодании до −33 градусов

«А это значит и рост пожаров. Это связано с ростом нагрузок на электросети при включении электрообогревателей, а также неправильной топкой печей. Напомним, с начала года произошло более 9 тысяч пожаров, при которых погибло 230 человек», — проинформировали в ведомстве.
По информации Башгидрометцентра, после аномально теплых дней на этой неделе в республике ожидается интенсивное понижение температуры воздуха. В передней части полярного антициклона, смещающегося на материк, будет поступать арктическая воздушная масса. Температура воздуха понизится к четвергу, 7 декабря, в северной половине ночью до −28,-33°, днем до −21,-26°, в южной половине республики ночью до −20,-25°, днем до −15,-20°. Небольшой снег в республике сохранится 5 и 6 декабря. В конце текущей рабочей недели и в выходные дни ожидается дальнейшее усиление морозов.
Как информировал «Башинформ», в Уфе в связи с грядущими морозами объявлен режим повышенной готовности.