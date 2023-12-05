Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: ИА Башинформ

Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает о резком похолодании до −33 градусов

В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, ссылаясь на данные синоптиков, сообщили о том, что со среды, 6 декабря, в республике ожидается резкое похолодание.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

«А это значит и рост пожаров. Это связано с ростом нагрузок на электросети при включении электрообогревателей, а также неправильной топкой печей. Напомним, с начала года произошло более 9 тысяч пожаров, при которых погибло 230 человек», — проинформировали в ведомстве.

По информации Башгидрометцентра, после аномально теплых дней на этой неделе в республике ожидается интенсивное понижение температуры воздуха. В передней части полярного антициклона, смещающегося на материк, будет поступать арктическая воздушная масса. Температура воздуха понизится к четвергу, 7 декабря, в северной половине ночью до −28,-33°, днем до −21,-26°, в южной половине республики ночью до −20,-25°, днем до −15,-20°. Небольшой снег в республике сохранится 5 и 6 декабря. В конце текущей рабочей недели и в выходные дни ожидается дальнейшее усиление морозов.

Как информировал «Башинформ», в Уфе в связи с грядущими морозами объявлен режим повышенной готовности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта