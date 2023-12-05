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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

Погибшего в зоне СВО бойца из Усть-Илимска проводили в последний пусть

Александр Другов имел статус ветерана боевых действий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Накануне, 4 декабря, Усть-Илимск простился с Александром Друговым, погибшим в зоне СВО. Военнослужащему было 42 года, он служил в Чеченской республике и Дагестане, получив статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу мэра Усть-Илимска Анны Щекинов в социальной сети «ВКонтакте» (12+).

В последнее время Александр трудился в филиале АО «Группа “Илим”, но решил сменить мирную профессию и встать на защиту Родины.

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