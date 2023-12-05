В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 66,92 и увеличился, в сравнении с предыдущей неделей, на 22,8 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8981 человек с коронавирусом, что на 12% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах России, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 69636 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,1 процента больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 48 неделю 138 человек, уточнили в оперштабе.