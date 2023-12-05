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5 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Отключения света сойдут на нет через год-два: в «Оборонэнерго» объяснили аварии на Патрокле

В микрорайоне выстраивают новые сети.

Источник: PrimaMedia.ru

Накануне целый микрорайон во Владивостоке несколько раз за день оставался без электроснабжения. Аварии 4 декабря оставили порядка 23 многоквартирных домов на Патрокле не только без электричества, но и без горячей воды. В чём причина обесточивания и будет ли динамично расширяющийся район и дальше страдать от постоянных отключений? С этим вопросами редакция ИА PrimaMedia обратилась к дирекции ресурсоснабжающей организации «Оборонэнерго».

Директор филиала «Оборонэнерго» Сергей Чутенко объяснил, что причиной аварий стала серия повреждений опорной изоляции трансформаторной подстанции.

«Путём оперативных переключений было выявлено повреждение опорных изоляторов. После первого отключения большинству потребителей вернули электричество в 20:09. Затем при подаче напряжения на оставшиеся четыре дома, произошло ещё одно повреждение опорных изоляций. Это привело к отключению всех ранее подключенных потребителей. Это произошло в 21:25, а уже в 22:26 электроснабжение было возобновлено. Оставшиеся четыре дома, после проведения восстановительных работ, подключили в 1:25 ночи», — объясняет произошедшее Чутенко.

Кроме того, он подчеркнул, что комиссия проведёт работу по выявлению причин происшествия.

Также Чутенко добавил, что в быстрорастущем районе выстраиваются новые сети, и в период их наладки возможны некоторые аварийные ситуации. Он отметил, что проблемы накопительного характера есть, но они на контроле организации и работа по их локализации постоянно ведётся.

«Реконструкция, модернизация и ремонт сетей включены во все наши программы. Дальнейшее присоединение и расширение объектов и количества потребителей не должно приводить к снижению надёжности. Потому что с учётом присоединения новых потребителей выстраиваются более надёжные сети, чем существуют сейчас. В ближайшие год, два отключения на Патрокле сойдут на нет», — заявил руководитель филиала «Оборонэнерго».

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