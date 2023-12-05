5 декабря, источник: Комсомольская правда
ЧП не прекращаются: город под Волгоградом в мороз снова остался без воды
Жителям Котово в очередной раз отключили воду.
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Коммунальные беды в городе Котово Волгоградской области не прекращаются. Жители снова остались без воды, хотя несколько дней назад там установили новый водовод. Но вот напасть, у водовода произошло аварийное отключение, вышло из строя одно из шести технических соединений. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района. 5 декабря город остался без воды.
— Подрядчик, выполняющий работы на водоводе, приступил к устранению причин аварии. Предварительное время работ 4−5 часов, — отметили коммунальщики.
В Котово за год произошли уже десятки коммунальных аварий, прошлой зимой не было горячей воды и отопления, летом — из крана текла ржавая вода. Попадались недобросовестные коммунальщики, которые срывали сроки ремонта коммуникаций. Однако страдали люди. На проблемы Котово обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
30 ноября в городе отключили холодную воду из-за ремонта водовода. Вернулся ресурс 3 декабря — на 2 дня раньше запланированного срока, о чем заявил глава района Сергей Чумаков. Однако радость была недолгой, в понедельник котовчане стали жаловаться, что у них дома течет грязная вода. Ну, а сегодня ее нет никакой. «Сколько можно издеваться над людьми», «Вы издеваетесь там что ли?!», «Кто бы сомневался! Каждый день одно и тоже!», «Воды как не было, так, наверное, и не будет. Топчутся на месте», «А подвоз воды где?», «Придется переезжать с этой дыры!» — негодуют в социальных сетях 5 декабря жители Котово, которые никак не могут дождаться нормального водоснабжения.