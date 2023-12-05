5 декабря, источник: АиФ Кузбасc
С начала года мошенники украли у кузбассовцев 2 млрд рублей
В отношении жителей Кемеровской области совершено почти 8,5 тыс. преступлений.
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По данным полиции Кузбасса, с начала года мошенники украли у кузбассовцев 2 млрд рублей. В отношении жителей региона совершено 8 420 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Потерпевшими являются представители различных профессий, все они знали о мошеннических схемах, однако стали жертвами преступников.
63-летний прокопчанин, например, недавно стал жертвой афериста, желая встретить Новый год в Сочи. В интернете потерпевший нашёл предложение о продаже дешёвых путёвок в гостиничный комплекс у моря. По ссылке он забронировал поездку, выбрал даты и маршрут поездки, а после звонка «менеджера» отеля перешёл к процедуре безналичной оплаты. Однако ресурс выдал ошибку, путёвки приобретены не были, а с банковской карты мужчины списали 38 000 рублей. «Менеджер» после этого перестал отвечать, а прокопчанин обратился в полицию.
Также мы писали, что 51-летний преподаватель по кибербезопасности одного из технических вузов Кемерова в октябре перевёл мошенникам около 4 млн рублей.