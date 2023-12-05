5 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Более 600 студентов и школьников встретились на «Днях Распадской»
С помощью виртуальных очков студенты и школьники побывали с экскурсией на разрезе.
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В Междуреченске состоялось профориентационное мероприятие «Дни Распадской». В числе участников — руководители Распадской угольной компании (РУК), представители ведущих технических высших и средних учебных заведений Юга Кузбасса и более 600 студентов и школьников.
Мероприятие проходило в течение трёх дней. Участники побывали на выставке, где познакомились с цепочкой создания ценностей компании. В одной команде в компании трудятся горняки, обогатители, геологи, железнодорожники, газоэлектросварщики, экологи и многие другие. На семи станциях ребят знакомили не только с новыми цифровыми технологиями, которые применяются на предприятиях в сферах угледобычи и промышленный безопасности, но и с тонкостями разных профессий, с достижениями и наработками.
С помощью виртуальных очков студенты и школьники побывали с экскурсией на разрезе. Оценили промышленные квадрокоптеры для маркшейдерских работ, примерили средства индивидуальной защиты, увидели уникальные геологические находки, найденные при горных работах в шахте. Это образцы минералов и деревьев, окаменевших более 300 тысяч лет назад.
Специалисты компании провели с ребятами обучающие викторины, рассказали о востребованных горных профессиях. На секциях СибГИУ, КузГТУ, Междуреченского горностроительного и Томь-Усинского энерготранспортного техникумов познакомили с имеющимися факультетами и условиями поступления.
Руководители и специалисты компании ответили на вопросы студентов и школьников, подробно рассказали о возможностях трудоустройства и производственной практики, о социальных льготах для молодых специалистов и поддержке компанией городских проектов по развитию спорта, культуры и благоустройства.
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