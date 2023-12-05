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5 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Необычная болезнь обрушилась на Волгоград

ВОЛГОГРАД, 5 декабря, ФедералПресс. В Волгограде участились случаи выявления непонятного заболевания. Врачи не могут понять, что за вирус ходит по городу.

Источник: Freepik

«Установить диагноз на основании предъявляемых пациентом жалоб возможно только при обращении за медпомощью в медицинские организации», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Местные жители жалуются на высокую температуру, которая не сопровождается привычными симптомами ОРВИ. Установить тип нового вируса не удается.

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