5 декабря, источник: АиФ Волгоград
Зима вступает в свои права в Волгоградской области — где похолодает до −14º
Большого снега в предстоящие дни не ожидается, разве что небольшие осадки, ветер также не поднимется больше 14 м/с.
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Выпавший в ночь с 4 на 5 декабря снег в Волгоградской области не растает — на всю территорию региона опустились минусовые температуры.
Большого снега в предстоящие дни не ожидается, разве что небольшие осадки. Ветер также не поднимется больше 14 м/с. Но похолодает в ряде районов значительно — там, где небо прояснится, температура опустится до −14º ночью и до −10º днем.
В Волгограде в ближайшие дни синоптики осадков не обещают, но и возвращения тепла ждать не стоит. Днем столбик термометра с 5 по 7 декабря будет держаться на отметке от −1º до −4º, ночью — от −4º до −6º.