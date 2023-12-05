Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: АиФ Волгоград

Зима вступает в свои права в Волгоградской области — где похолодает до −14º

Большого снега в предстоящие дни не ожидается, разве что небольшие осадки, ветер также не поднимется больше 14 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 762 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

Выпавший в ночь с 4 на 5 декабря снег в Волгоградской области не растает — на всю территорию региона опустились минусовые температуры.

Большого снега в предстоящие дни не ожидается, разве что небольшие осадки. Ветер также не поднимется больше 14 м/с. Но похолодает в ряде районов значительно — там, где небо прояснится, температура опустится до −14º ночью и до −10º днем.

В Волгограде в ближайшие дни синоптики осадков не обещают, но и возвращения тепла ждать не стоит. Днем столбик термометра с 5 по 7 декабря будет держаться на отметке от −1º до −4º, ночью — от −4º до −6º.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта