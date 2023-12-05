Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: АиФ Кубань

Появились фото парка Галицкого с новогодней иллюминацией

Парк «Краснодар» продолжают украшать к Новому году.

Источник: АиФ

Появились фото парка Галицкого с новогодней иллюминацией.

Парк «Краснодар» продолжают украшать к Новому году.

«Начала сиять пока только часть иллюминации. Постепенно будут добавляться волшебные огоньки по всей моей территории», — так говорится на странице парка.

Напомним, ранее сообщалось — фасад стадиона ФК «Краснодар» украсят огромными снежинками, которые будут светиться в темноте. Еще на столбах расположили необычные конструкции в виде бра. Они будут украшать улицу, прилегающую к парку. Внешне они напоминают подвесные люстры с хрустальными сверкающими огоньками.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта