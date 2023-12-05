5 декабря, источник: АиФ Кубань
Появились фото парка Галицкого с новогодней иллюминацией
Парк «Краснодар» продолжают украшать к Новому году.
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Появились фото парка Галицкого с новогодней иллюминацией.
Парк «Краснодар» продолжают украшать к Новому году.
«Начала сиять пока только часть иллюминации. Постепенно будут добавляться волшебные огоньки по всей моей территории», — так говорится на странице парка.
Напомним, ранее сообщалось — фасад стадиона ФК «Краснодар» украсят огромными снежинками, которые будут светиться в темноте. Еще на столбах расположили необычные конструкции в виде бра. Они будут украшать улицу, прилегающую к парку. Внешне они напоминают подвесные люстры с хрустальными сверкающими огоньками.