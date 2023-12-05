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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: KrasnodarMedia.su

Вениамин Кондратьев поздравил 300 тысяч добровольцев Кубани с праздником

Губернатор поблагодарил активистов за неравнодушие.

Источник: Администрация Краснодарского края

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем добровольца, который отмечают в России 5 декабря. Добрые пожелания и слова признательности губернатор разместил в соцсетях.

Сегодня отмечаем день самых отзывчивых людей — добровольцев. В рядах волонтерского движения Кубани уже более 300 тысяч человек. Они искренне и бескорыстно помогают тем, кто особенно в этом нуждается.

Вениамин Кондратьев

Губернатор добавил, что волонтеры заботятся о пожилых людях, инвалидах, помогают многодетным семьям. В Новый год волонтеры дарят праздничное настроение детям, которые лечатся в стационарах, приходят с заботой и подарками в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также добровольцы в первых рядах выходят на помощь кубанцам в зоны чрезвычайных ситуаций после непогоды.

Кондратьев также отметил, что волонтеры уделяют особое внимание поддержке семей участников спецоперации.

— Поздравляю всех причастных с праздником! Спасибо вам за неравнодушие, участие в социальных проектах и общественной жизни края, вашу активную гражданскую позицию, — обратился к волонтерам губернатор Краснодарского края.

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