5 декабря, источник: KrasnodarMedia.su
Вениамин Кондратьев поздравил 300 тысяч добровольцев Кубани с праздником
Губернатор поблагодарил активистов за неравнодушие.
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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем добровольца, который отмечают в России 5 декабря. Добрые пожелания и слова признательности губернатор разместил в соцсетях.
Сегодня отмечаем день самых отзывчивых людей — добровольцев. В рядах волонтерского движения Кубани уже более 300 тысяч человек. Они искренне и бескорыстно помогают тем, кто особенно в этом нуждается.
Губернатор добавил, что волонтеры заботятся о пожилых людях, инвалидах, помогают многодетным семьям. В Новый год волонтеры дарят праздничное настроение детям, которые лечатся в стационарах, приходят с заботой и подарками в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также добровольцы в первых рядах выходят на помощь кубанцам в зоны чрезвычайных ситуаций после непогоды.
Кондратьев также отметил, что волонтеры уделяют особое внимание поддержке семей участников спецоперации.
— Поздравляю всех причастных с праздником! Спасибо вам за неравнодушие, участие в социальных проектах и общественной жизни края, вашу активную гражданскую позицию, — обратился к волонтерам губернатор Краснодарского края.