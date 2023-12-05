Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: МК.RU Санкт-Петербург

Движение открыто: в Петербурге завершился ремонт трамвайных путей на Руставели

В Калининском районе Петербурга специалисты завершили ремонт трамвайных путей на улице Руставели. Они обновили участок от Луначарского проспекта до Проспекта Просвещения, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Протяженность обновленной дороги составила 3,12 километра. Теперь жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до пункта назначения. Так как движение трамваев по новым рельсам уже открыли.

«Специалисты уложили термозакаленные железнодорожные рельсы на железобетонных шпалах с применением новых анкерных скреплений. Шум от состава через на переездах и посадочных площадках снижен за счет применения резиновых прирельсовых вкладышей. Благодаря алюмотермитной сварке путь будет более плавный, а ход трамвая — бесшумный», — поделились в пресс-службе.

Отметим, что еще рабочие планируют обустроить тротуар, установить специальные посадочные площадки для людей с ограниченными возможностями с наступлением подходящей погоды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МЧС показало, как тушили горящую филармонию в Петербурге
В Россию пришла микоплазма: симптомы и способы заражения страшной инфекцией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта