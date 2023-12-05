Движение открыто: в Петербурге завершился ремонт трамвайных путей на Руставели

Протяженность обновленной дороги составила 3,12 километра. Теперь жители и гости Северной столицы смогут воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до пункта назначения. Так как движение трамваев по новым рельсам уже открыли.
«Специалисты уложили термозакаленные железнодорожные рельсы на железобетонных шпалах с применением новых анкерных скреплений. Шум от состава через на переездах и посадочных площадках снижен за счет применения резиновых прирельсовых вкладышей. Благодаря алюмотермитной сварке путь будет более плавный, а ход трамвая — бесшумный», — поделились в пресс-службе.
Отметим, что еще рабочие планируют обустроить тротуар, установить специальные посадочные площадки для людей с ограниченными возможностями с наступлением подходящей погоды.