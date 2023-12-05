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5 декабря, источник: Ura.ru

Пермские школы могут закрыться из-за морозов

В Перми из-за морозов школы имеют право отменить занятия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

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«Администрация школы может принять решение об отмене занятий. О режиме работы в период сильных заморозков родителям должны будут сообщить классные руководители», — заявил мэр. Однако, полноценным выходным пропуск занятий не станет. Школьники, оставшиеся дома из-за морозов, должны получить задания для самостоятельного изучения.

Как ранее рассказывало URA.RU, если столбик термометра опустился ниже −25 градусов, то оставить ребенка дома могут родители учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Учащиеся 5−9 классов имеют законное право не ходить на занятия при −28, а старшеклассники (10, 11 класс) могут не выходить на мороз, когда станет уже совсем холодно — при −30, −32 градусах.

Ранее URA.RU писало, что из-за сильного похолодания в Чусовом отменили этап кубка России по лыжным гонкам. А на выходных не будут ходить экспрессы до горнолыжных курортов.

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