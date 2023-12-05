В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу

«Ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта — Судак — Феодосия км 61+500 км 61+950 км», — говорится в сообщении.
Уточняется, ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.
Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.