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5 декабря, источник: РИА Крым

В Крыму закроют проезд по трассе на Южном берегу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Движение в районе села Морское на трассе Алушта — Судак закроют для всех видов транспорта. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Алушта — Судак — Феодосия км 61+500 км 61+950 км», — говорится в сообщении.

Уточняется, ограничение вводится на время восстановления дорожного полотна, разрушенного штормом. Движение будет осуществляться в соответствии со схемой объезда.

Автомобилистов просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.

Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.

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