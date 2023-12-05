Москвичи назвали самые нелюбимые домашние дела

Согласно данным опроса, самое нелюбимое занятие москвичей — уборка дома. От неё мечтают отказаться 46 процентов респондентов. Причем 60 процентов из них готовы отдавать за уборку в квартире до 5000 в месяц, а 25 процентов — до 15 тысяч рублей в месяц.
Еще одно нелюбимое занятие — мытье посуды. 28 процентов москвичей готовы перепоручить это дело при первой возможности. Из них почти каждый второй (42 процента) готов платить за это до 1000 рублей в месяц, каждый четвертый (24 процента) — до 3000 рублей в месяц.
На этом фоне растет интерес к специалистам по клинингу. В ноябре по сравнению с октябрем спрос на них вырос в два раза (+111 процентов). При этом спрос на услугу генеральной уборки, куда можно включить и мытье посуды, вырос на 11 процентов год к году. А средний чек на эти услуги составил от 1000 рублей за уборку одной комнаты.
Мелкие бытовые дела хотели бы делегировать наемным специалистам 30 процентов москвичей. Из них 72 процента готовы платить до 5000 рублей в месяц за то, чтобы без проблем и по первому запросу прибить полку, починить кран, заменить фильтр и другие домашние дела. 16 процентов может себе позволить тратить на такие нужды от 5000 до 15 тысяч рублей ежемесячно. При этом спрос на мастеров на час, которые готовы помочь с такими мелкими бытовыми делами, за год вырос на 140 процентов. А средняя стоимость их услуг начинается от 500 рублей в час и может расти в зависимости от сложности и срочности работ.
Отказаться от готовки хотел бы каждый четвертый москвич (22 процента). Чтобы больше никогда не готовить, 56 процентов из них готовы платить до 5000 рублей в месяц, 25 процентов — до 15 тысяч рублей в месяц. Тем временем спрос на доставку готовой еды по сравнению с прошлым месяцем вырос на 114 процентов, а средний чек варьируется от 260 рублей за блюдо до 30−40 тысяч рублей за месяц трехразового питания каждый день.
16 процентов москвичей в первую очередь хотели бы перепоручить специалистам обязанности по заботе о детях. За такую помощь готовы платить больше всего — каждый четвертый (24 процента) готов отдавать за услуги няни до 15 тысяч рублей в месяц, до 30 тысяч рублей в месяц — 22 процента.
На этом фоне спрос на нянь вырос на 16 процентов год к году. В среднем в Москве услуги нянь стоят от 450 рублей в час. Но в зависимости от опыта работы специалиста и перечня услуг цена за один час работы няни может сильно варьироваться.