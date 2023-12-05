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5 декабря, источник: МК.RU Челябинск

Южный Урал накроют аномальные морозы

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Челябинской области резкое похолодание будет наступать, уже начиная с шестого декабря.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

Как сообщает Челябинский ЦГМС, на большей территории Южного Урала с 7 по 11 декабря установится аномально-холодная погода. При этом среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на семь градусов и больше.

Отметим, что по данным ЦГМС, сегодня, пятого декабря, в Челябинской области днем температура от −2 до −7 градусов. Однако уже шестого декабря похолодает до −16, −21. На следующий день днем столбик термометра опустится еще ниже — до −21,-26. Ночью седьмого декабря прогнозируются морозы до −28,-33, а в низинах до −40.

Напомним, что в последние дни в Челябинской области усложнилась дорожная обстановка из-за обильных осадков и гололедицы. Сотрудники Госавтоинспекции просят автовладельцев отказаться от поездок в такое время.

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