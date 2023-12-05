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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Нижегородцы жалуются на чрезмерную посыпку тротуаров песком и солью

Особенно губительное воздействие это имеет в скверах.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Новгорода жалуются на чрезмерную посыпку тротуаров песком и солью. Об этом сообщила заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по экологии Оксана Дегтерева на заседании 5 декабря.

— У меня много жалоб от жителей на то, что дорожки густо засыпаются реагентами или песком с солью. В скверах и на зеленых участках это особенно губительно для деревьев, а также вредно для собак, у которых страдают лапы.

рассказала депутат

На вопрос, можно ли сократить посыпку, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников возразил, что этот процесс ведется по нормативам, да и вообще — пескосоляная смесь — экологически чистый продукт.

— Посыпка идет по нормативам: пескосоляная смесь — 220 граммов на квадратный метр, реагенты — 40−80 граммов. Что касается ДУКов, то мы проработаем этот вопрос, — отметил Андрей Житников.

Депутаты согласились, что излишняя соль ни к чему хорошему не приводит, и ее чрезмерное использование может навредить окружающей среде.

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