5 декабря, источник: Комсомольская правда
Нижегородцы жалуются на чрезмерную посыпку тротуаров песком и солью
Особенно губительное воздействие это имеет в скверах.
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Жители Нижнего Новгорода жалуются на чрезмерную посыпку тротуаров песком и солью. Об этом сообщила заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по экологии Оксана Дегтерева на заседании 5 декабря.
— У меня много жалоб от жителей на то, что дорожки густо засыпаются реагентами или песком с солью. В скверах и на зеленых участках это особенно губительно для деревьев, а также вредно для собак, у которых страдают лапы.
На вопрос, можно ли сократить посыпку, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников возразил, что этот процесс ведется по нормативам, да и вообще — пескосоляная смесь — экологически чистый продукт.
— Посыпка идет по нормативам: пескосоляная смесь — 220 граммов на квадратный метр, реагенты — 40−80 граммов. Что касается ДУКов, то мы проработаем этот вопрос, — отметил Андрей Житников.
Депутаты согласились, что излишняя соль ни к чему хорошему не приводит, и ее чрезмерное использование может навредить окружающей среде.