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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Воронеже объявили набор в народную дружину

Принимаются совершеннолетние граждане РФ.

Управа Центрального района Воронежа объявила о наборе в народную дружину. Об этом сообщили в муниципалитете 5 декабря.

Там пояснили, что стать дружинником может гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет и он способен им быть по состоянию здоровья. Обязательное условие — постоянная работа по поддержанию общественного порядка на территории Центрального района, которая проводится совместно с сотрудниками полиции.

Прием в народную дружину будет вестись в индивидуальном порядке на основании личного заявления. Принятому вручат удостоверение дружинника.

Жителям Центрального района, которые пожелают вступить в народную дружину, необходимо обратиться в управу по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, 8.

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