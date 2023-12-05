5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Воронеже объявили набор в народную дружину
Принимаются совершеннолетние граждане РФ.
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Управа Центрального района Воронежа объявила о наборе в народную дружину. Об этом сообщили в муниципалитете 5 декабря.
Там пояснили, что стать дружинником может гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет и он способен им быть по состоянию здоровья. Обязательное условие — постоянная работа по поддержанию общественного порядка на территории Центрального района, которая проводится совместно с сотрудниками полиции.
Прием в народную дружину будет вестись в индивидуальном порядке на основании личного заявления. Принятому вручат удостоверение дружинника.
Жителям Центрального района, которые пожелают вступить в народную дружину, необходимо обратиться в управу по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, 8.