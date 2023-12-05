5 декабря, источник: Комсомольская правда
Привет из Хогвартса: зачем совы прилетели в Самару и надо ли их спасать
Зоологи рассказали, с чем связан наплыв диких птиц в городе.
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С начала осени новостные паблики в соцсетях пестрят сообщениями о найденных совах. Люди пишут, что видят птиц, сидящими на деревьях или на земле. Самарцы переживают, что лесные хищники, явно непривыкшие к городской жизни, находятся в опасности, и пытаются их спасти. Корреспонденты «КП-Самара» обратились к специалистам чтобы узнать, надо ли это делать.
Лесные гостьи
Города уже давно стали местом обитания не только привычных нам голубей, ворон и воробьев. С начала лета на крышах высоток появляются гнезда чеглоков и пустельг. В небе над набережными парят коршуны, ежедневно облетая свои охотничьи угодья. А каждое лето из Африки прилетают черные стрижи, чтобы вывести потомство. Последние, к слову, являются настоящей головной болью для зооволонтеров, охапками собирающих выпавших из гнезда стрижат.
В этом году с наступлением осени зооспасателям выдохнуть не удалось — улетевших на зимовку стрижей сменили совы. Зимой в лесах пропитание добыть сложнее. Вот и летят они поближе к цивилизации, не подозревая, какую опасность она для них представляет. Высотные здания, облицованные зеркальными фасадами, транспорт, провода — все это становится причиной травм. Опасность представляют и вороны, которые совсем не рады конкурентам по пищевой цепи. Ослабленную сову они готовы заклевать насмерть.
Птичий Айболит
По словам зооволонтера Галины Шевляковой, наиболее частые проблемы, с которыми птицы попадают к специалистам, — переломы, вывихи конечностей, черепно-мозговые травмы, истощение. Летом Галина выхаживала и выкармливала стрижей, а также мелких певчих птиц. А осенью со всей области ей стали привозить сов. У женщины дома настоящий стационар. Есть кислородный аппарат для птиц с проблемами дыхания и черепно-мозговыми травмами. А ветеринарная аптечка и птичий корм занимают больше половины холодильника.
— К сожалению, в Самарской области мало где могут реально помочь крупным хищным птицам. Если со стрижом, воробьем и синичкой человек еще может справиться сам с помощью опытного зооволонтера, то с хищниками люди боятся связываться. Оно и понятно — птица большая, дикая, — рассказывает Галина.
На реабилитации у волонтера сейчас четыре совы. Говорит, что важно с самого начала верно оценить состояние поступившей птицы и в зависимости от него проводить лечение. Поэтому по каждому пернатому пациенту волонтер консультируется с ветеринарами-орнитологами из Москвы. В Самаре пока нет врачей, специализирующихся на птицах.
— Бывают особенно сложные случаи, когда реанимационные действия приходится проводить на протяжение нескольких суток. Здесь и кислородный аппарат, и лекарства по часам. Для каждой птицы врачи подбирают индивидуальную схему лечения. Трое суток считаются критическими. Или птица выживает, или нет. По сравнению со стрижами, у сов более хрупкое здоровье, — говорит Галина.
После того, как угроза жизни минует и птицу можно транспортировать, волонтеры отправляют ее в российский центр помощи птицам «Воронье гнездо». Там птицы проходят полную диагностику — биохимию крови, рентген внутренних органов. После лечениях их готовят к выпуску. Также хищников принимают некоторые столичные ветеринарные врачи.
За консультацией — в зоопарк
В самарском зоопарке связывают небывалое количество сов в городе с ранней весной и их возросшей популяцией. Специалистам в этом году тоже приносили несколько сов, которые после терапии были выпущены на волю. Как рассказал зоолог, кандидат биологических наук Александр Кузовенко, сейчас на реабилитации у них нет диких птиц, но в случае необходимости здесь могут проконсультировать.
— В Самарской области обитает несколько видов краснокнижных сов — это филин, сплюшка и серая неясыть. Если вы нашли беспомощную сову, наши специалисты помогут определить ее вид. И если выяснится, что сова занесена в Красную книгу, о ней нужно будет уведомить министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, — рассказал Александр Кузовенко.
Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с законом. Изъятие птиц и животных из природы и содержание их в неволе попадает под статью о браконьерстве.
Спасать или не спасать?
Горожане, видя сов, сидящих на деревьях, часто просят различные службы снять их. Вот что об этом говорит промышленный альпинист Илья Кеняйкин. Одно из направлений его работы — спасение животных из труднодоступных мест.
— За свою практику мне приходилось снимать и кошек с деревьев, и вытаскивать птиц из воздуховода. В последнее время много звонков от самарцев. Я объясняю людям, что даже если я спущу птицу с дерева на землю, она опять туда улетит, но за свою работу я возьму тарифицированную плату. Но людей это не останавливает, они готовы заплатить большие деньги за мартышкин труд. Тогда я спрашиваю у них, что будет впоследствии с совой. Кто-то говорит, что сам отвезет ее в лес, а кто-то хочет сдать ее в зоопарк. Обрекать дикое и здоровое животное на жизнь в неволе неправильно, — уверен Илья.
Зоологи подтверждают, что переживать за сову не надо, если она сидит высоко на дереве, с виду не травмирована, не истекает кровью. Даже если ее донимают вороны, здоровая птица даст им отпор и улетит с наступлением сумерек.
Если же сова сидит на земле, спокойно подпускает к себе человека, дает себя погладить, у нее видны раны, такой птице необходима помощь. Ее нужно посадить в коробку и найти в соцсетях специализированные группы помощи птицам. Очень важно — не поите сову, потому что если у нее черепно-мозговая травма, вода спровоцирует отек мозга, и животное погибнет.
Сова — не домашний питомец
Для тех, кто хочет последовать примеру героев из сказок и поселить сову дома, зоологи настоятельно рекомендуют этого не делать. Потому что клетка для совы — это тюрьма. Для более-менее полноценного содержания, к примеру, птицы-инвалида, подойдет просторный вольер с возможностью гулять на свежем воздухе и с домиком-укрытием.
Вторая причина не заводить сову кроется в дорогом ее содержании. Рацион должен состоять из мышей и крыс. Все остальное — курица, говядина, фарш, потроха — приводит к необратимым последствиям со здоровьем и гибели. В сутки крупная сова, находящаяся на лечении, съедает порядка шести взрослых мышей. Маленький сыч — не менее двух. У поставщиков кормов, к примеру, одна мышь стоит 100 рублей. Следовательно, на одну птицу требуется порядка 600 рублей в день только на корм.
Третья причина в том, что здоровая окрепшая сова весьма агрессивна. Птица лишь с виду кажется милой, словно домашний котик. На деле же это хищник с мощными когтями и острым клювом, которым она запросто может вцепиться в человека и нанести серьезные травмы.
Поэтому лучшее, что вы можете сделать для совы, попавшей в беду, это забрать ее с улицы и передать в руки специалистов. После реабилитации ее обязательно выпустят в дикую природу.