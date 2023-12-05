5 декабря, источник: Комсомольская правда
Какие автобусные маршруты изменили в Волгограде
Транспортная реформа проводится в Волгограде.
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Автобусные маршруты в Волгограде претерпевают изменения. На некоторых линиях в скором времени появится новый перевозчик. Кроме того, открываются новые маршруты. Сайт volgograd.kp.ru публикует, какие корректировки вводятся в транспортной схеме Волгограда.
НОВЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ДЛЯ АВТОБУСОВ № 21 И 85.
Некоторые волгоградцы обеспокоились слухами, что может исчезнуть автобус № 21 «Ж/д вокзал — Инструментальный завод». На самом деле, он никуда не денется. В конце 2023 года истекает контракт с перевозчиком «Волгоградский автобусный парк», с 1 января будет новая компания. То же самое касается и автобуса № 85 «Жилгородок — Родниковая долина», рассказали в мэрии.
— Действующие муниципальные контракты на перевозки по маршрутам № 21 и 85 истекают 31 декабря 2023 года. Кто из перевозчиков будет обслуживать данные маршруты с 1 января 2024 года, будет определено в ходе открытых конкурсных процедур, — отметили в администрации города.
Ранее объявлялись торги для определения новой компании, которая будет почти за 12 миллиардов рублей до 30 ноября 2030 года возить волгоградцев на шести автобусных маршрутах.
ОЖИДАЕТСЯ МАРШРУТ ЭЛЕКТРОБУСА № 5А.
С 1 декабря должны были запустить электробус № 5а «Родниковая долина — Химзавод». Однако новый вид транспорта только обкатывается в Волгограде от улицы Тополевой до вокзала на маршруте № 15.
— На маршруте № 5а еще нет компании-перевозчика. Конкурсная процедура будет объявлена в ближайшее время, — уточнили чиновники.
НОВЫЙ АВТОБУС В ВОРОШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ.
С 4 декабря в областном центре запустили маршрут автобуса № 22. Он начал ходить от площади Ленина до Дар-Горы в Ворошиловском районе. На нем горожане смогут доехать до железнодорожной больницы, находящейся почти на окраине Волгограда. До медучреждения продолжат ездить и маршрутки № 4 и 10с.
КАКИЕ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА.
С 1 января 2024 года изменятся еще несколько автобусных маршрутов: № 23а будет ходить от Родниковой долины до улицы 7-й Гвардейской, № 58 — от ТРЦ «Акварель» до Капустной Балки.
ПЕРЕСТАЛ ХОДИТЬ АВТОБУС № 34.
После завершения работы дачных автобусов возникли проблемы у волгоградцев, на постоянной основе проживающих в СНТ «Нефтяник» в Красноармейском районе. Они остались без общественного транспорта. Работавший круглогодичный маршрут № 34 перестал выходить на линию, сначала это списали на технические проблемы с автобусом — он работал один. Теперь же маршрут просто не работает.
— Департаментом городского хозяйства было указано перевозчику, осуществляющему обслуживание маршрута 34 на недопустимость самовольного прекращения исполнения обязательств по перевозке пассажиров по данному маршруту, — заявили в мэрии.
Если перевозчик в ближайшее время не возобновит работу маршрута № 34, то его ждут судебные разбирательства.
НОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ДЛЯ АВТОБУСА № 77.
В Волгограде анонсировали замену автобусов на маршруте № 77. Он развозит горожан от ТРЦ «Мармелад» до «Юбилейного» — в пути более 46 километров в одну сторону. До 1 июня 2024 года планируется обновить автопарк маршрута.