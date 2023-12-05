5 декабря, источник: dostup1.ru
ЕДДС: Температура воздуха в Челябинской области с минус 4−9 опустится до 28−33 градусов
В низинах столбики термометров опустятся до минус 40 градусов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ближайшие сутки температура воздуха в Челябинской области с минус 4−9 опустится до 28−33 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С 6 по 7 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха — с минус 4−9 до минус 28−33 градусов, в низких частях рельефа — до минус 40», — информирует ЕДДС-112 со ссылкой на данные Челябинского ЦГМС и Гидрометцентра России.
Также уточняется, что 6 декабря местами, с 7 по 11 — в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.
По данным синоптиков, ночью 6 декабря в регионе будет минус 17−22, при прояснении — до 28 мороза. Днем в среду столбики термометров покажут минус 15−20, на юге — около 11 градусов. В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный, метели, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, его скорость 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.
Ночью 7 декабря прогнозируется минус 27−32, на юге — до 22, в горах и низинах — до минус 40 градусов. Днем в четверг будет минус 21−26, на юге — до 16. Малооблачно, без существенных осадков, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 8 декабря ожидается минус 30−35, на юге — до 27, в горах и низинах — до минус 40 градусов. Днем в пятницу будет минус 22−27. Малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Челябинске ночью 6 декабря будет минус 18−20, 7 декабря — минус 29−31, 8 декабря — минус 33−35. Днем в среду столбики термометров покажут минус 16−18, возможен небольшой снег; в четверг похолодает до минус 24−26, пятницу — 25−27, без осадков.