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5 декабря, источник: dostup1.ru

ЕДДС: Температура воздуха в Челябинской области с минус 4−9 опустится до 28−33 градусов

В низинах столбики термометров опустятся до минус 40 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

В ближайшие сутки температура воздуха в Челябинской области с минус 4−9 опустится до 28−33 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 6 по 7 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха — с минус 4−9 до минус 28−33 градусов, в низких частях рельефа — до минус 40», — информирует ЕДДС-112 со ссылкой на данные Челябинского ЦГМС и Гидрометцентра России.

Также уточняется, что 6 декабря местами, с 7 по 11 — в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

По данным синоптиков, ночью 6 декабря в регионе будет минус 17−22, при прояснении — до 28 мороза. Днем в среду столбики термометров покажут минус 15−20, на юге — около 11 градусов. В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный, метели, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, его скорость 3−8 м/с, кое-где порывы до 13 м/с.

Ночью 7 декабря прогнозируется минус 27−32, на юге — до 22, в горах и низинах — до минус 40 градусов. Днем в четверг будет минус 21−26, на юге — до 16. Малооблачно, без существенных осадков, ветер неустойчивый 1−6 м/с.

По предварительным расчетам, ночью 8 декабря ожидается минус 30−35, на юге — до 27, в горах и низинах — до минус 40 градусов. Днем в пятницу будет минус 22−27. Малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−6 м/с.

В Челябинске ночью 6 декабря будет минус 18−20, 7 декабря — минус 29−31, 8 декабря — минус 33−35. Днем в среду столбики термометров покажут минус 16−18, возможен небольшой снег; в четверг похолодает до минус 24−26, пятницу — 25−27, без осадков.

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