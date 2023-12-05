Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

По его словам, для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону дороги Симферополь — Джанкой и Симферополь — Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность.
При этом источник финансирования, по словам главы республики, пока не определен.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал строительство четырехполосной автотрассы, которая пройдет из Крыма в Ростов-на-Дону через новые субъекты РФ. По его словам, эта магистраль уже спроектирована, частично проведены все изыскательские работы.
По данным Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, ежедневно через пункты пропуска по сухопутному пути в Крым приезжают около шести тысяч транспортных средств и более 12 тысяч граждан. Такое количество автомобилей говорит о том, что россияне все чаще предпочитают приезжать в Крым именно через новые регионы.