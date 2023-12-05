В Министерстве образования Татарстана рассказали о занятиях школ в морозы

Уроки могут отменить в начальных классах сельских школ при −23 градусах, в начальных классах в городе и 5−9-х классах сельских школ — при −25 градусах, объяснила пресс-секретарь Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.
Занятия отменяют в 5−9-х классах школ города при −27 градусах, в 10−11-х сельских школ — при −30 градусах, в 10−11-х классах в городе — при −32 градусах.
Занятия по физкультуре на воздухе можно проводить для младшеклассников при температуре не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6−10 м/c, для старшеклассников — не ниже −10 градусов и ветре не сильнее 6−10 м/c.
Также при температуре от −25 градусов Министерство рекомендует остановить перевозку детей школьными автобусами, выезды за пределы районов при температуре −25 градусов и ниже.