5 декабря, источник: Ura.ru
В пермских трамваях будут заранее прогревать салоны из-за морозов
Общественный транспорт Перми будут дополнительно готовить перед выходом на линию во время холодов. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.
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«Общественный транспорт также готовится к работе в сильные заморозки. МУП “Пермгорэлектротранс” будет заблаговременно включать обогрев салонов трамвайных вагонов», — написал мэр Перми в своем telegram-канале.
Автобусы будут прогреваться в ночное время, чтобы не возникало проблем с запуском двигателей перед началом рабочего дня. На режим усиленной работы перешли аварийные службы транспортных предприятий.
Ранее URA.RU писало, что пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов. Температуру поднимут на этой неделе.