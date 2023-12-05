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5 декабря, источник: Ura.ru

В пермских трамваях будут заранее прогревать салоны из-за морозов

Общественный транспорт Перми будут дополнительно готовить перед выходом на линию во время холодов. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.

«Общественный транспорт также готовится к работе в сильные заморозки. МУП “Пермгорэлектротранс” будет заблаговременно включать обогрев салонов трамвайных вагонов», — написал мэр Перми в своем telegram-канале.

Автобусы будут прогреваться в ночное время, чтобы не возникало проблем с запуском двигателей перед началом рабочего дня. На режим усиленной работы перешли аварийные службы транспортных предприятий.

Ранее URA.RU писало, что пермские коммунальщики разогреют воду в трубах до 130 градусов. Температуру поднимут на этой неделе.

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