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5 декабря, источник: Клопс.ru

К Новому году из Калининграда в Польшу назначат дополнительные рейсы

В соседнюю республику ежедневно отправляются несколько автобусов.

Источник: Клопс

К Новому году из Калининграда в Польшу добавят дополнительные рейсы. Об этом «Клопс» сообщили в администрации автовокзала.

С 22 по 26 декабря по международному маршруту № 802 до Гданьска будет курсировать дополнительный рейс:

  • отправление из Калининграда в 6:01;
  • отправления из Гданьска в 15:01.

Ежедневно между Калининградом и Гданьском курсируют 6 рейсов. Стоимость билетов до вокзала 3400 рублей, до аэропорта 3600 рублей.

Автобусы из областного центра до Варшавы ходят несколько раз в неделю. Проезд — 5000 рублей.

Из Калининграда в начале декабря отменили 4 автобусных рейса до Сопота и Гданьска.

Во время загрузки произошла ошибка.
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