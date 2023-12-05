5 декабря, источник: Клопс.ru
К Новому году из Калининграда в Польшу назначат дополнительные рейсы
В соседнюю республику ежедневно отправляются несколько автобусов.
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К Новому году из Калининграда в Польшу добавят дополнительные рейсы. Об этом «Клопс» сообщили в администрации автовокзала.
С 22 по 26 декабря по международному маршруту № 802 до Гданьска будет курсировать дополнительный рейс:
Ежедневно между Калининградом и Гданьском курсируют 6 рейсов. Стоимость билетов до вокзала 3400 рублей, до аэропорта 3600 рублей.
Автобусы из областного центра до Варшавы ходят несколько раз в неделю. Проезд — 5000 рублей.
Из Калининграда в начале декабря отменили 4 автобусных рейса до Сопота и Гданьска.