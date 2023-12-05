5 декабря, источник: Комсомольская правда
Эдельвейс и Леонель: в новосибирском ЗАГСе назвали самые редкие имена ноября
В новосибирском ЗАГСе назвали самые редкие имена ноября.
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В ЗАГСе Новосибирска назвали самые редкие имена, которые сибиряки давали своим детям в ноябре.
Для мальчиков популярными остались имена Михаил, Александр, Артем, Иван, Тимофей, Дмитрий, Мирон, Максим, Марк, Роман. Для девочек чаще всего выбирали имена София, Варвара, Ева, Алиса, Полина, Анна, Виктория, Дарья, Валерия, Ксения.
Среди редких мужских имен оказались: Авдей, Артас, Буньямин, Гурьян, Демид, Елизар, Елисей, Леонель, Радмир, Яков. Среди женских — Агата, Аксана, Антонина, Анфиса, Веда, Лиллианна, Пелагея, Радемира, Эдельвейс, Яра.
Напомним, в период с января по сентябрь 2023 года в Новосибирской области родились 19,6 тысячи детей. Регион оказался на втором месте рейтинга Новосибирскстата.