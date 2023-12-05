5 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Перед выходными в Воронежской области похолодает до −13 градусов
Снега не ожидается.
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В Воронежской области ночью пятницы, 8 декабря, ожидается мороз до −13 градусов. Осадки не прогнозируются. Погоду будет определять антициклон. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья температура воздуха составит −9 … −11 градусов. Снега не будет. Ожидается восточный ветер с порывами до 7−12 м/сек.
Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области действует зеленый уровень погодной опасности. До 6:00 четверга, 7 декабря, предупреждений о неблагоприятных метеорологических явлениях не требуется.
Главный метеоролог Воронежской области поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» прогнозом погоды на декабрь 2023-го. По словам синоптика, месяц будет снежный и немного холоднее нормы.