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5 декабря, источник: НДН.ИНФО

Морозы до −41 градуса и метели придут в Новосибирскую область

Лютые морозы до −41 градуса придут в Новосибирскую область в конце рабочей недели, сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС. При этом в среду, 6 декабря, в южных районах региона ожидается потепление до +1 градуса.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°

После ночных заморозков в ночь на 6 декабря до −20 градусов в дневное время в среду температура воздуха в Новосибирской области поднимется до −7, −12 градусов, местами до −18. В южных районах региона ожидается даже +1. Синоптики обещают снег, местами сильный. В отдельных районах — метели. На дорогах — гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный 7−12 м/c, местами порывы до 17 м/с.

В ночь на четверг, 7 декабря, синоптики прогнозируют резкое похолодание до −20, −25, местами до −34 градусов. В дневное время сильно теплее не станет, столбики термометров покажут −19, −24, местами до −32 градусов. По региону пройдут снег, метели. Ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/c.

Самым холодным днём недели станет пятница, 8 декабря. В ночное время ожидается усиление мороза до −30, −35, местами до −41 градуса. Днём столбики термометров покажут −27, −32, местами −38 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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