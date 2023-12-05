Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика — Аксенов

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Дорога протяженностью 25 километров в обход крымской столицы будет исполнена в четырех полосах. Работы ведутся в два этапа в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», добавил Аксенов.
Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское — Перевальное началось весной прошлого года. Проект реализуется в два этапа: 1-й — участок 15,8 км от трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное, 2-й — участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1 В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от «Тавриды» в направлении Алушты.
Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.