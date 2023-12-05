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5 декабря, источник: РИА Крым

Новую объездную вокруг Симферополя строят с опережением графика — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины, планируется завершить в марте 2025 года, работы идут с опережением графика.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Строительство автомобильной дороги на участке Донское — Перевальное планируется завершить в марте 2025 года. Необходимые средства на это выделены по поручению президента. Отставаний от графика нет, строительство идет с опережением.

Сергей Аксенов

Дорога протяженностью 25 километров в обход крымской столицы будет исполнена в четырех полосах. Работы ведутся в два этапа в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», добавил Аксенов.

Строительство автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское — Перевальное началось весной прошлого года. Проект реализуется в два этапа: 1-й — участок 15,8 км от трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное, 2-й — участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1 В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от «Тавриды» в направлении Алушты.

Объект будет включать две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост и две площадки для отдыха.

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