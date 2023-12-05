Жителей Челябинской области предупредили о 40-градусных морозах

В среду, 6 декабря синоптики обещают на Южном Урале снегопады, гололёд и метели. Ночью при прояснении может похолодать до −28. Днём будет от 15 до 20 градусов мороза, на юге области — до −11.
Однако уже в ночь на 7 декабря морозы усилятся. Столбики термометров покажут от −27 до −32 градусов, в горах и низинах и вовсе может похолодать до −40. Днём в четверг ожидается от 21 до 26 градуса ниже нуля, на юге — до −16. Существенных осадков не прогнозируют.
Трескучие морозы сохранятся и в ночь на 8 декабря: термометры покажут −30.. −35 градусов, на юге — до −27, в горах и низинах — до −40. Днём в пятницу будет 22−27 градусов ниже нуля.
В Челябинске днём 6 декабря обещают −16.. −18 градусов и небольшой снег. В ночь на четверг может похолодать до −31. Днём 7 декабря прогнозируют от 24 до 26 градусов ниже нуля. В ночь на 8 декабря столбики термометров в областном центре и вовсе могут опуститься до −35 градусов, днём ожидается от 25 до 27 градусов мороза. При этом снегопадов в четверг и пятницу не ожидается.