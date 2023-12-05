5 декабря, источник: Комсомольская правда
Крымский мост украсит медаль к 10-летию воссоединения региона с Россией
На нее также нанесут изображения Керченского и Таманского полуостровов.
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Крымский мост изобразят на юбилейной медали к 10-летию воссоединения полуострова с Россией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета Владимир Константинов.
Глава законодательной власти Крыма рассказал, что Президиум парламента утвердил постановление об описании, образце и удостоверениях к медали. Эту награду Госсовет учредил 29 ноября.
— На лицевой стороне медали изображён Крымский мост, а слева и справа — карты части Керченского и Таманского полуострова, — рассказал Константинов.
В верхней части медали слева нанесут надпись «Крым с Россией», а в нижней справа — даты «2014−2024». Надпись на оборотной стороне будет гласить: «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией».
— Награжденному вручаются медаль и удостоверение установленного образца, — добавил руководитель регионального парламента.
Напомним, вручать такую награду будут за участие в подготовке и проведении референдума 16 марта 2014 года. Награждать медалью также планируют за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение региона с Россией. Ее будут получать за мужество при охране общественного порядка и исполнение гражданского или служебного долга с риском для жизни.