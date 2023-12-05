5 декабря, источник: МК.RU Омск
В Омске сразятся пятеро Дедов Морозов
В Октябрьском округе Омска пройдет конкурс Дедов Морозов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пять новогодних волшебников от каждого округа сразятся за звание «Народный Дед Мороз».
«Каждый претендент вместе со своей свитой готовит для гостей праздника 15-минутную развлекательную программу», — рассказали в пресс-службе мэрии Омска.
Представление пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 16 декабря в 16:00.
Ранее мы писали, что в Омской области вырос спрос на сборщиков подарков к праздникам — в регионе разместили около 300 таких вакансий.
Также мы сообщали, что спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек резко поднялся в Омске уже в середине ноября. Вдвое больше горожан начали бронировать их услуги заранее.