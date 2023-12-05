5 декабря, источник: АиФ Воронеж
Воронежская актриса сыграет в сериале о Букиных
Первая серия выйдет в декабре.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В сериале от ТНТ «Букины» сыграет актриса из Острогожска — Юлия Волкова.
Известно, что женщине дали эпизодическую роль. Она будет играть покупательницу в обувном магазине, где работает Гена Букин.
События сериала расскажут о детях культового семейства, которые приехали в гости к родителям со своими отпрысками.
Актеры, сыгравшие главных героев, сохранятся из прошлого каста: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова.
Первая серия выйдет в прокат 18 декабря. Всего будет выложено 10 эпизодов.