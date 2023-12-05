14:47 (мск), источник: ТАСС
Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Владимирова умерла в возрасте 73 лет, сообщает сайт московского театра «Et Cetera».
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«Полвека Татьяна Владимирова служила театру, служила талантливо, преданно, честно. 30 лет она работала в театре “Et Cetera”, уже в первом спектакле театра “Дядя Ваня” играла няню — тонко, без усилий “делала возраст”, создавая образ старого человека в его одинокой мудрости и доброте, точный национальный характер. И в каждом новом спектакле у нее была роль, и было совершенно не важно, это эпизодическая роль или главная, все ее работы были сделаны восхитительно», — говорится в сообщении.
По словам известного драматурга Александра Галина, которого цитируют в сообщении, Владимирова принадлежала к числу немногих актрис, «знающих, что такое слово, умеющих мыслить и выражать всю глубину мыслей, которую дарит нам классическая драматургия».
Татьяну Владимирову любили зрители, с ней хотели работать режиссеры. «В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Она была центром притяжения для нас всех — мудрая, тонкая, легкая в общения, веселая и никогда не унывающая. Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все», — говорится в сообщении театра.
Владимирова родилась 29 августа 1950 года. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ, училась у Василия Петровича Маркова. С 1993 года Татьяна Владимирова являлась актрисой московского театра «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.